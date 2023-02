Lo sportello Informagiovani cambia veste e finisce online

E’ da quasi un anno che non è attivo lo Sportello Informagiovani, così i giovani consiglieri di Avanti Montegranaro (che avevano già segnalato la carenza di questo servizio) hanno pensato di ovviare a questa carenza attivando uno sportello online autogestito da remoto, ‘Open MG’, con una propria pagina Facebook e una mail ([email protected]). La scorsa settimana, sono state 5 le richieste pervenute a Open MG alle quali hanno dato risposte questi ragazzi ed altri che si sono aggregati. "Nella pagina Facebook Open MG si possono trovare offerte di lavoro aggiornate, opportunità di scambi a livello europeo, bandi regionali e nazionali e, non ultimo, si potrà usufruire di aiuti per l’orientamento scolastico e sul Tirocinio Formativo Attivo (Tfa) sostegno" spiegano i promotori, i consiglieri comunali Riccardo Strappa, Chiara Croce e Stefany Ferrazzoli. "In una settimana 5 persone si sono rivolte a noi segno che la richiesta comunque c’è – dicono – e che il Comune ha sbagliato a lasciarlo inattivo". Alcuni servizi vengono espletati online, mentre per compilazione di curriculum vitae e iscrizioni ai bandi di concorso, l’aiuto avviene in presenza. "E’ doveroso ricordare che non vogliamo sostituirci allo sportello che è di competenza dell’amministrazione, ma colmare un vuoto in attesa che il Comune riattivi l’Informagiovani. Siamo giovani consiglieri comunali che ci siamo chiesti quale potesse essere il modo migliore per colmare l’assenza del servizio e abbiamo creato questo sportello". Una iniziativa che non sembra abbia impensierito più di tanto l’amministrazione comunale che continua a volersi prendere tutto il tempo necessario per espletare bandi già in corso per nuovo personale anche in biblioteca, magari in prospettiva di trasferirci anche l’Informagiovani e procedere con una gestione diretta del servizio.

m.c.