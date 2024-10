Lo sporting basket club presenta gli iscritti

Inizia la stagione della palla a spicchi elpidiense anche per la realtà giovanile dello Sporting basket club Porto Sant’Elpidio. Prevista per oggi pomeriggio al Palazzetto dello Sport di via Ungheria alle 17.30 la presentazione delle squadre del settore giovanile e dei piccolissimi della categoria minibasket, al termine dell’incontro tra gli under 15 rossoblù e la Victoria Libertas Pesaro, in programma alle ore 16.00. Oltre 220 tesserati, per un settore sempre più in crescita nei numeri e nella qualità, visti i risultati ottenuti a livello nazionale nelle ultime stagioni da parte dei ragazzi elpidiensi oltre alla grande quantità di giocatori che sono passati dalle categorie under alla prima squadra, con salti di categoria importanti. Tanta la soddisfazione del presidente dello Sporting Enzo Catini per la composizione delle varie annate, nel settore giovanile con i campionati di eccellenza, e nel minibasket con un incremento dei ragazzi del 20%. Gli U19 sono stati iscritti al campionato fip senior dr1 e parteciperanno contemporaneamente anche alla serie U19 Gold; mentre per l’Under 17 e per gli Under 15 è prevista, appunto, la sfida in eccellenza; ultimo anno di minibasket invece per i classe 2012 (Under 13), al contrario dei bambini nati dal 2013 al 2019, impegnati a compiere i primi passi nel mondo della pallacanestro. Al presidente Enzo Catini si affiancano il vicepresidente Ulderico Basili ed uno staff dirigenziale di alto livello composto da Giuseppe Fracassa, Simone Meraglia, Concezio Plescia, Simone di Pietro, Marco Sansolini e Marcella Coccia. Lo Staff tecnico è coordinato da Roberto Ramini, che ha a sua disposizione i coach Ermanno Morlacca e Paolo Del Buono. I piccolissimi del Minibasket saranno guidati ancora da Francesco Boffini con il supporto di Marta Fabi e Matteo Fabi. Appuntamento dalle 16 per il match e poi per la sfilata degli iscritti.

Nadir Tomassetti