Lo storico suolificio Dami di Sant'Elpidio a Mare rilevato dai Pieragostini

Lo storico suolificio Dami, fondato nel 1968 da Alberto Catalini ed Ennio Pieragostini che, per oltre 50 anni ne hanno condiviso la proprietà e la gestione, dal 1 settembre è stato totalmente rilevato dai Pieragostini. Una novità che segna una tappa importante nella storia di un’azienda che, negli anni, si è molto distinta e si è fatta conoscere per una serie di progetti innovativi nel campo della ecosostenibilità. "Un passaggio all’insegna della continuità" commenta Elisabetta Pieragostini, ceo del brand Dami. Si tratta di un’azienda che da sempre è stata all’avanguardia nella produzione e nell’etica del business che, dopo svariati decenni, passa in mano ai soli Pieragostini col 100% delle quote. "La nostra strategia non cambierà – assicura la Pieragonistini – continueremo a perseguire l’obiettivo di rappresentare un modello sul terreno della transizione ecologica, della responsabilità sociale e della ricerca".