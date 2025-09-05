Lo stretto collegamento tra neuroscienze e arte: dibattito ed esperimento

La Sala Lussu, a Marina di Altidona, ha ospitato uno straordinario evento, primo in tutta Italia, di Neuroscienze e Arte. Si è trattato di una conferenza esperimento sui correlati neurali dalla creatività, alla percezione del bello, curato dalla ricercatrice e docente di master a Milano Maddalena Castelletti. L’esperimento è stato effettuato di fronte al numeroso pubblico presente, attento e curioso, di poter assistere a questo evento unico. Durante l’incontro, Annunzia Fumagalli e Antonella Spinelli (fondatrici dell’ Arca dei Folli) si sono prestate a dipingere, indossando una cuffia con elettrodi per la lettura in tempo reale dei loro tracciati corticali. L’ esperimento è stato preceduto dai saluti del sindaco e vicesindaco di Altidona Giuliana Porrà e Valeria Pallotti, mentre l’introduzione all’evento è stata curata dal poeta e scultore Danilo Tomassetti, presidente dell’ Arca dei Folli promotore e organizzatore dell’ evento, che ha posto in relazione, poesia e arti con la filosofia e scienza, a dimostrazione che le grandi contendenti della verità hanno in comune l’intuizione creativa della scoperta. Tra le tematiche in merito affrontate dalla docente Castelletti, le attivazioni neurali (cosa accade nel cervello) di chi osserva e chi crea arte (in termini di visione, illusioni ottiche, emozioni) e la corretta ricerca scientifica. Da una parte i maestri, dall’altra il pubblico, coinvolto in un esperimento sulla rivalità binoculare (il tubo e la mano bucata) con l’ aiuto di un ‘apprendista scienziato’ Marcoleone di nove anni, figlio della neuroscienziata. "Quella condivisa è stata un’esperienza di vera meraviglia – commentano i promotori – data dal successo che ha confermato l’ analisi tecnica della dottoressa Castelletti. In particolare la sincronizzazione cerebrale si è focalizzata sul ritmo cirtico-talamico collegato in modo stretto al network neurale detto ‘default mode’ particolarmente attivo durante la produzione artistica vissuta come esperienza di flusso piacevole e spontanea".

Paola Pieragostini