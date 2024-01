Lo truffano con un investimento in Bitcoin e gli spillano seimila euro

Denunciate per truffe on line sei persone. Le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Servigliano, hanno permesso di concludere due operazioni per assicurare alla giustizia gli autori di due truffe ai danni di residenti della media Valtenna. Il primo caso riguarda un residente dell’entroterra contattato da tre uomini: un 66enne di Torino, un 70enne di Bologna e un 33enne di Milano, che spacciandosi da dipendenti di un’agenzia finanziaria risultata fasulla, hanno ingannato la vittima. Utilizzando artifici e raggiri, i truffatori hanno indotto la vittima a effettuare tre bonifici bancari a loro favore del valore complessivo di 6.203 euro, promettendo un rimborso per un presunto investimento in criptovalute (Bitcoin) mai ricevuto.

Altro caso riguarda una truffa ai danni di un 22 enne residente a Falerone, il giovane aveva messo in vendita sul sito web ‘Subito.it’ due sedili per auto, ed è stato contatto da tre uomini di 50, 37 e 26 anni tutti residenti in provincia di Roma che si erano dimostrati interessati all’acquisto. I malfattori però hanno convinto con un raggiro ad utilizzare ‘Postamat’ per la transizione, ma invece di accreditare il denaro sono riuscito ad trasferire 1.938 euro su una corta ‘Postepay’ loro intestata per poi rendersi irreperibili. L’Arma dei carabinieri rivolge alla popolazione alcuni consigli utili al fine di evitare raggiri e truffe on line: evitando link sospetti inviati tramite mail; evitare di fornire dati personali o finanziari a persone o siti di dubbia provenienza; controllare che le piattaforme di pagamento siano sicure.

a.c.