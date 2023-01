Locali comunali alle associazioni C’è il via libera

Approvati dalla giunta municipale gli indirizzi per l’utilizzo di locali di proprietà comunale a favore delle associazioni e la relativa convenzione. Le associazioni interessate sono: Asd Quinta dimensione; coro polifonico città di Porto San Giorgio; Aido-Auser Aisla, Condividere Onlus. Ad esse era stato assegnato l’uso di locali al primo piano della scuola media di Borgo Rosselli. Quindi sono state trasferite in stanze al primo piano delle ex elementari di via Marsala, per cui si è reso necessario regolare i frapporti tra le stesse e il Comune. Ritenuto necessario approvare uno schema di convenzione contenente gli obblighi reciproci delle parti che tenga conto dei nuovi indirizzi formulati dall’assessore al ramo di seguito vengono sinteticamente riassunti: 1 - durata della convenzione anni 3 con decorrenza 1012023; 2 - compartecipazione alla spesa per i consumi delle utenze da parte delle associazioni in misura proporzionale alla dimensione del locale utilizzato; 3 - quantificazione forfettaria della compartecipazione per il primo anno effettuata sulla base dei consumi medi registrati negli ultimi anni, suscettibile di revisione al termine del primo anno di convenzione sulla base della puntuale verifica dei consumi. L’importo annuo del canone è stato fissato in 100 euro.