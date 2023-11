Locali dell’ex Cantinone, inizia la riqualificazione in centro storico

Sono iniziati già da qualche tempo i lavori di riqualificazione dei locali dell’ex Cantinone, il piano interrato di un antico palazzo ubicato nel centro storico di Falerone. In passato questi locali molto suggestivi, ospitavano diverse iniziative fra cui il presepe artistico, un percorso suggestivo di circa 200 metri quadrati, visitato ogni anno nel periodo natalizio da centinaia di persone. In seguito al sisma del 2016 tutto l’edificio è stato dichiarato inagibile. Però grazie ad un finanziamento di 255.000 euro ottenuto attraverso i fondi sisma, una parte di questi locali potranno presto essere recuperati. "I locali dell’ex Cantinone si trovano nel piano interrato della struttura – spiega il sindaco Armando Altini – una parte sono ancora inagibili, sarà necessario attingere a nuovi finanziamenti per poterli recuperare in toto, l’altro versante però grazie a fondi sisma potrà essere utilizzato al termine dei lavori di ristrutturazione. Gli interventi sono già in corso e devo dire che sono in uno stato piuttosto avanzato, speriamo di poterli recuperare il prima possibile. E’ nostra intenzione infatti, utilizzare questi locali per ospitare almeno in forma temporanea i reperti custoditi all’interno del Museo archeologiche che al momento è inagibile per consentire ai visitatori di ammirare preziosi oggetti e fregi di origine romanica. Quando anche il vecchio Museo tornerà nelle nostre disponibilità, riconvertiremo l’ex Cantinone per ospitare attività di promozione culturale e sociale".

a.c.