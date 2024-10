Loculi al cimiterio da affittare il Comune pubblica il bando

L’Amministrazione proroga i termini dell’avviso per assegnazione di loculi all’interno del civico cimitero. La concessione, sempre per soggetti che hanno compiuto i 60 anni, è subordinata al possesso di alcuni requisiti. Oltre ai residenti nel Comune di Porto San Giorgio, possono richiedere la concessione anche i non residenti nel territorio comunale qualora abbiano sepolto nel civico cimitero un ascendente o discendente. L’avviso è aperto ai soggetti residenti nel Comune che abbiano trasferito la residenza presso rsa, casa di cura, ricovero, casa di riposo, alloggio per anziani o gerocomio in altri comuni. Le concessioni avranno durata pari a 40 anni: gli importi vanno da 3.400 a 4.100 euro per il loculo singolo e da 3.800 a 4.500 euro per la coppia. La colonna familiare di 4 loculi ha un costo di 25.000 euro. I modelli potranno essere scaricati dal sito internet del Comune nella sezione ’avvisi’ e sono disponibili nell’Ufficio del cimitero dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12,30. Una volta compilati andranno inviati via Pec o consegnati a mano all’ufficio del Comune. Per informazioni: 0734.674917 e 0734.680626.