Logica e creatività a scuola Ecco i lavori dell’Isc Pagani

L’Isc Pagani di Monterubbiano invita a partecipare alla presentazione dei lavori realizzati durante il progetto dal titolo ‘Pinocchio a caccia di problemi’ che si terrà domani alle 16.30 presso la scuola dell’Infanzia a Marina di Altidona. Il progetto incentrato sulla competenza del ‘problem solving’ ha coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia di Altidona e Pedaso e gli studenti della secondaria di Campofilone, Monterubbiano e Pedaso. "Si tratta di un progetto realizzato in rete con altre scuole del Fermano – commenta la dirigente scolastica del ‘Pagani’ Annarita Bregliozzi – partito con la formazione comune lo scorso giugno. Da qui le docenti hanno progettato e realizzato le unità di apprendimento sulla competenza del ‘problem solving’, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria". La dirigente spiega che l’approccio ludico, cooperativo e laboratoriale della didattica, ha messo al centro del progetto l’alunno offrendo l’opportunità di scoprire le singole competenze da condividere con gli altri. "I laboratori si sono svolti a dicembre in condivisione con gli alunni delle altre classi e plessi dello stesso ordine – conclude Bregliozzi –. Gli elaborati prodotti si aprono alla cittadinanza con l’invito rivolto anche agli adulti per mettersi alla prova con logica e soluzioni creative".

Paola Pieragostini