"Loira cerca solo di difendere l’indifendibile"

di Silvio Sebastiani

"Così abbiamo effettuato una vera e propria inversione di rotta rispetto al lassismo del passato". Al vice sindaco e assessore a sport, pesca, ambiente e patrimonio, Fabio Senzacqua, non va giù che l’ex primo cittadino, Nicola Loira, dica, come ha fatto anche in una recente intervista a il Resto del Carlino, che la nuova amministrazione comunale stia interpretando un ruolo di assoluta continuità rispetto alla precedente esperienza amministrativa da lui guidata e che, a suo dire, ha cambiato il volto alla città con le tante e qualificate opere pubbliche realizzate. "Loira spreca il fiato per difendere l’indifendibile di un modo trascurato e ciaffoso di gestire i beni del Comune", replica Senzacqua che, a mo’ d’esempio, cita il palazzetto dello sport per il quale proprio in questi giorni avrebbe sanato una situazione controversa lasciata in eredità dalla passata amministrazione. A questo proposito spiega che il 30 novembre del 2021 era stata aggiudicata la concessione dell’impianto sportivo in modo definitivo ed efficace. Al suo insediamento la nuova amministrazione ha trovato un credito di circa 37.000 euro e un contratto non firmato. In poco tempo e, in collaborazione con il privato, contratto firmato e somme recuperate: "Quindi – commenta con soddisfazione il vice sindaco – a differenza di quanto sostiene Loira, il modo di lavorare di questa amministrazione è molto diverso e ottiene evidenti risultati, mentre per capire quanta poca cura avessero dei beni del Comune basti dire che in Consiglio comunale lo stesso ex sindaco è arrivato a dire che la gestione del patrimonio era figlia di un dio minore. In effetti sul patrimonio notiamo modi diversi di operare rispetto a come avveniva nel passato con immobili concessi senza contratti, canoni non pagati per importanti cifre e mancata richiesta da parte dell’ente di rapporti regolarizzati. Oggi, e mi piace sottolinearlo, parlano i fatti e gli atti amministrativi che hanno portato alla sistemazione delle intricate situazioni pregresse. L’opera è stata condotta nell’interesse dei cittadini sangiorgesi e sta proseguendo su questa direzione". Da ultimo il vice sindaco fa notare che "per arrivare a determinati risultati in così poco tempo è stato necessario un lavoro lungo, dispendioso, portato avanti con gli uffici comunali. Gli stessi che, in precedenza, avevano invano effettuato segnalazione senza riscontri".