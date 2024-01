L’ok al Consiglio dei ragazzi

Nell’ultimo Consiglio del 2023 l’amministrazione di Magliano di Tenna, ha provveduto a votare il nuovo regolamento che consentirà di istituire il primo Consiglio dei ragazzi. "Abbiamo approvato il regolamento per eleggere il Consiglio e il primo baby sindaco di Magliano – spiega il primo cittadino Pietro Cesetti –. Adesso che c’è uno strumento ufficiale, i ragazzi delle scuole, con il supporto delle insegnanti, procederanno alla costruzione di liste elettorali e a cui seguiranno nei prossimi mesi le elezioni. Il Consiglio dei ragazzi dal punto di vista istituzionale avrà solo un funzione consultiva, nel senso che potranno segnalare all’Amministrazione progetti reputati utili per il nostro territorio. Allo stesso tempo i ragazzi potranno maturare una prima esperienza di come funzionano gli uffici di un piccolo Comune, e magari acquisire le prime competenze per diventare i futuri amministratori di Magliano". Le elezioni a primavera.