L’OktoBeerfest in piazza del Popolo

Si rinnova l’appuntamento con l’OktoBeerfest l’edizione numero 17 della festa della birra, in programma in Piazza del Popolo a Fermo da ieri, con l’inaugurazione e il rito della spillatura, fino sabato, dalle 18 alla mezzanotte. L’appuntamento, che si rinnova ogni anno con successo, è organizzato dall’assessorato al Commercio con la preziosa ed instancabile collaborazione dell’associazione ’Amici di Ansbach’, presieduta da Francesco Gismondi e dell’Associazione "Amici di Fermo e del Fermano".

Un evento che, come ogni anno, conferma e consolida i sempre proficui rapporti di collaborazione e di amicizia con la città tedesca di Ansbach, con cui Fermo è gemellata da 20 anni, città tedesca alla quale dal 2022 è intitolato il belvedere fermano di viale Ciccolungo. L’iniziativa avrà come protagonista la birra bavarese e le specialità franconi provenienti da Ansbach con le tipiche salsicce (bratwurst) con crauti, i dolci tipici della Franconia, il tutto allietato dalla musica tipica bavarese.

Spiega Gismondi. "Questo evento è un appuntamento fisso, con cui sempre con grande amicizia accogliamo i nostri amici di Ansbach. Inoltre ci stiamo preparando con grande dedizione ai festeggiamenti per il ventennale del gemellaggio in programma nella primavera del 2026".