L’Oktoberfest a Fermo. Birra e divertimento. Rinnovato il gemellaggio con la tedesca Ansbach

È una cerimonia importante la spillatura del primo boccale di birra, per una festa che vale per un’amicizia che si rinnova. È il legame tra Fermo e Ansbach che nel mese di ottobre trova nel gusto e nel divertimento la sintesi perfetta. Alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro e del collega tedesco, Thomas Deffner. A sottolineare il gemellaggio che dura da quindici anni e la collaborazione con Ansbach anche l’assessore al commercio Mauro Torresi che possono contare sulla collaborazione l’associazione Amici di Ansbach ed il suo presidente Francesco Gismondi. Ancora oggi si brinda e si sta insieme, all’insegna delle tipicità di Ansbasch, la birra bavarese e le specialità franconi provenienti da Ansbach con le tipiche salsicce (bratwurst e stadtwurst) con crauti, i dolci tipici della Franconia, il tutto allietato dalla musica tipica bavarese. Si va dalle ore 18 alla mezzanotte, per un momento di festa e di incontro, conclude Gismondi, che apre a sempre nuove possibilità di scambio e di valorizzazione.