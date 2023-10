L’olio come oggetto e materia del turismo:: "Valorizziamo risorse naturali e imprenditoriali"

‘Oleo turismo: nuove proposte per la diversificazione nelle aziende agricole’ è il titolo dell’incontro tenutosi sabato all’oleificio Agostini di Petritoli, mirato alla conoscenza della legge Csr Marche (precedentemente Psr) che nello specifico coniuga l’olio nel suo essere prodotto nobile e custode del territorio, al turismo inteso come attrattiva di conoscenza di paesaggi, cultura e tradizioni locali. L’incontro, presieduto dall’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, è il secondo dei cinque in programma nella regione Marche. "L’olio turismo rappresenta un’importante opportunità per la diversificazione in agricoltura che si fa anche turismo – ha commentato Antonini – e questo ciclo di incontri è dedicato a conoscere le opportunità in questione, comprendere le radici dell’intervento del Csr Marche 202327 legate alla valorizzazione delle risorse naturali e imprenditoriali della nostra regione e conoscere gli strumenti finanziari a disposizione delle aziende di settore, per rendere concrete queste opportunità attraverso nuove forme di accoglienza turistica. Chi aderisce al progetto, potrà quindi organizzare visite e incontri negli oliveti, fare degustazioni o unire occasioni di promozione culturale alle proprie attività imprenditoriali". Presenti anche Roberto Luciani, dirigente del settore regionale agroambiente, e l’accademico ordinario dell’Accademia nazionale dell’olivo ed olio di Spoleto, Leonardo Seghetti. Tra le autorità i consiglieri regionali Marinageli e Marcozzi, il sindaco di Petritoli Pezzani e l’ex assessore regionale all’agricoltura Antonella Malaspina, allora sostenitrice del riconoscimento Igp dell’olio. Ad accogliere tutti, il titolare del pluripremiato oleificio Agostini, Ugo Agostini. "Così come è successo per il vino – commenta – anche per l’olio, il consumatore vuole conoscere il prodotto nelle sue origini e percorso di produzione per riconoscerne la nobiltà della provenienza".

Paola Pieragostini