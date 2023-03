L’olio nostrano nel mondo Frantoio Sassetti al top Fra le migliori 500 aziende

Lo storico Frantoio Sassetti di Monte San Pietrangeli, con la passione per i prodotti della terra, conferma tutte le sue qualità e viene inserito fra le migliori 500 aziende al mondo per la produzione di olio extravergine italiano. A sancire quest’importante traguardo la guida Flos Olei (Guida Mondiale all’Extravergine) edizione 2023, che svolge ogni anno una selezione dei prodotti tramite Panel (gruppo di assaggiatori professionisti). Sono proprio i Panel, molto severi nelle loro valutazioni, a stabilire una graduatoria con relativo punteggio in base a parametri come: qualità dell’olio, presentazione aziendale, tipo di frantoio oleario, tipologia di estrazione, numero di piante in gestione e altri elementi di giudizio. La guida viene presentata ogni anno a Roma dai suoi curatori Marco Oreggia e Laura Marinelli, in presenza di operatori del settore, protagonisti del canale ho.re.ca, ristoratori, buyer ecc che raccolgono clientela di cibi e bevande che non rientrano nei consumi domestici. "Per noi è una grande soddisfazione – commenta Roberto Sassetti, amministratore del Frantoio – e una riconferma. In più, a seguito della stagione olearia abbiamo raggiunto un altro grande traguardo del tutto inaspettato, ovvero il terzo posto nella categoria Frantoi al Concorso regionale ‘Oro delle Marche’. Questo mondo è cambiato totalmente rispetto al passato, quando il frantoiano faceva i suoi 3 o 4 mesi di lavoro e poi si riposava il resto dell’anno, oggi non è così. Per produrre un olio buono non occorre molto se parti da un’ottima materia prima, ma il grosso del lavoro viene dopo: la commercializzazione. Ecco perché il nostro impegno è massimo ogni giorno con l’obiettivo è portare in giro per il mondo un Olio cento per cento italiano. Falsa anche la diffusa diffidenza per il fattore prezzo; confermo che l’alta qualità è estremamente ricercata all’estero, soprattutto fuori Europa dove la nostra azienda esporta maggiormente". Negli ultimi anni anche in Italia c’è stato un risveglio delle coscienze verso questo prodotto troppo spesso lasciato in secondo piano. "Abbiamo notato maggiore sensibilità, la gente è più attenta alla propria alimentazione, chiede, si informa e si documenta in internet – continua Sassetti -. Sono da sempre bastian contrario rispetto a tanti nel nostro settore, chi pensa che la grande industria faccia concorrenza alle nostre aziende vive nel medioevo. E’ sempre il consumatore finale a scegliere, ma soprattutto, è il mercato a decidere le dinamiche, siamo noi a dover essere capaci di stargli dietro. Certo, c’è ancora molta strada da percorrere, ma l’Italia rimane il primo consumatore al mondo; I’acquirente medio non è molto consapevole di ciò che acquista ma dedica il 2,5% del proprio budget di spesa proprio all’olio extravergine di oliva. E sapete dov’è la maggior propensione all’acquisto? In Frantoio, filiera chiusa e controllata. Attualmente veniamo da una stagione 2022 pessima in cui produrre qualità è stato seriamente complicato, ma questo è il nostro mestiere e nonostante ciò abbiamo ricevuto meriti altissimi".

Alessio Carassai