Lollobrigida all’azienda Eleuteri

All’interno della due giorni marchigiana il Ministro Francesco Lollobrigida ha fatto tappa ieri mattina a Monte Urano per conoscere da vicino una delle eccellenze che questo territorio offre, ovvero l’azienda agricola Eleuteri e al suo "Anfiteatro" con 80mila piante di pesca Saturnia una qualità nata nel 1985 e che arriverà a produrre oltre 3 milioni di chili, diventando un autentico asset del settore. Il Ministro è stato accompagnato della sua visita dal presidente della Regione Francesco Acquaroli e dal consigliere regionale Andrea Putzu mentre ad accoglierlo in loco c’era il Prefetto Edoardo D’Alascio e l’amministrazione comunale di Monte Urano con in testa il sindaco Andrea Leoni. A fare da cicerone, presentando le peculiarità del territorio al Ministro, il titolare e padrone di casa marco Eleuteri che ha spiegato le peculiarità e le potenzialità dell’impianto. Favorevolmente colpito Lollobrigida che ha tracciato un quadro di un settore come l’agroalimentare che da sempre è riferimento per l’economia italiana. Parliamo di un settore assolutamente strategico per l’economia nazionale che proprio qui nelle Marche è un’autentica eccellenza, un territorio questo capace di sperimentare con grande qualità e qui ne abbiamo un grande esempio. E’ il segnale di un settore in grande consolidamento e i numeri lo certificano".

Proprio questi sono stati indicati dallo stesso numero uno del dicastero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, sottolineando la crescita costante. "L’evoluzione in avanti dell’agroalimentare è evidente. Nel 2024 l’export è arrivato a toccare i 70 miliardi, con una crescita netta di 7 miliardi in due anni: risultati da record. Questo grazie ad imprenditori straordinari che hanno saputo investire valorizzando quelle che è un territorio di altissimo valore. Ma questo è stato possibile grazie al governo nazionale e a quello locale. Proprio la regione Marche con Francesco Acquaroli è stata capace di aprirsi a nuovi mercati per vendere ancora meglio. E’ stato quello che è mancato proprio alla a questa Regione per tanto tempo ovvero la capacità politica di accompagnare le filiere produttive. Se c’è un quadro istituzionale che accompagna, si riesce a fare meglio e di più ". Poi il giro all’interno dell’azienda e dunque dell’anfiteatro che abbraccia indistintamente alcune dorsali collinari e che ben presto, nei prossimi anni saranno a pieno regime e in piena produzione.

Roberto Cruciani