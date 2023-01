L’Olocausto raccontato agli studenti

PORTO SANT’ELPIDIO

Quando si è dinanzi ad un pubblico giovane, in un’aula confortevole, e solo il grigiore di una giornata piovosa invernale può suggerire un’atmosfera triste, è difficile spiegare ai giovani il valore della memoria. Una memoria, quella del 27 gennaio, che è obbligatorio possedere, e lo è forse più per questi ragazzi che per noi adulti, poiché loro, magari tra qualche anno, non avranno più il confronto diretto con i testimoni oculari della Shoah, confronto che gli adulti di oggi hanno avuto, direttamente o indirettamente. Allora ci si arma di grande coraggio e si cerca di ’inchiodarli’ davanti ad immagini, numeri e date che la storia ci ha consegnato integri. Ma non basta, bisogna arrivare al cuore dei giovani, bisogna farli riflettere su una vicenda che li riguarda da vicino, non ci si deve limitare a suscitare in loro indignazione contro i crimini disumani commessi dal nazismo. È così che la professoressa del polo Urbani Monica Lucaroni, accogliendo una sollecitazione della professoressa Roberta Ferrara (imparentata per tramite del marito ad una famiglia di Amandola che ha salvato otto Ebrei), ha pensato bene di organizzare la Giornata della Memoria partendo da una spiegazione generale sull’Olocausto, per poi fare un viaggio nella storia della Shoah in Italia, fino ad arrivare nelle Marche, raccontando agli studenti storie di persone comuni che si sono trasformate in eroi, come quella di Giuseppe Brutti e di sua moglie Elvira che, insieme ad altri abitanti di Amandola, hanno rifocillato e nascosto per due mesi una famiglia ebrea, rischiando la fucilazione.