L’omaggio a Biondi ad Amandola per celebrare i valori della Resistenza

Doppia cerimonia per ricordare i valori della resistenza. L’iniziativa promossa dal Comune, in collaborazione con l’Anpi e l’Istituto Omnicomprensivo, prenderà il via oggi alle 16 in piazza Risorgimento con la commemorazione del partigiano Angelo Biondi. Nella sala consiliare si terrà un incontro informativo, dopo i saluti del sindaco Adolfo Marinangeli, sarà l’intervento di Paolo Scipioni, presidente del comitato Anpi di Fermo a raccontare la storia di Angelo Biondi, ucciso proprio ad Amandola e del suo impegno per il territorio. Sarà inaugurata nei locali della ‘Casa del Parco’ di Amandola, la mostra dal titolo ‘Dalla parte della libertà. La resistenza nelle Marche e nel mondo’; promossa dall’associazione ‘Art&Territory’ e curata dal critico d’arte Massimo Paqualone. Una mostra che vede coinvolti più di 40 artisti e che dopo il successo riscontrato a Camerino e Matelica approda nel Fermano. La mostra visitabile fino all’8 ottobre.