L’omaggio dei carabinieri alla patrona

Nella cattedrale di Santa Maria Assunta si è tenuta la celebrazione eucaristica in onore della patrona dell’Arma dei Carabinieri, ’Maria Virgo Fidelis’, e dell’82esimo anniversario della "Battaglia di Culqualber", nonché della "Giornata dell’Orfano". La santa messa è stata celebrata dall’arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio, accompagnato per l’occasione dall’organista Lorenzo Roscioli e dal tenore Matteo Laconi, che hanno reso ancora più solenne la cerimonia. L’arcivescovo nella sua omelia ha commentato i passi del Vangelo di Matteo, invitando ad adempiere alla missione di Gesù, il quale era per la gente, serviva, aiutava, insegnava e guariva il prossimo. Il titolo Virgo Fidelis esprime il significato della vita di Maria e della sua missione di madre e di corredentrice del genere umano affidatale da Dio. Nell’Arma il culto alla Virgo Fidelis iniziò subito dopo l’ultimo conflitto mondiale per iniziativa di monsignor Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, ordinario militare d’Italia, e di padre Apolloni S.J., cappellano militare capo. L’8 dicembre 1949, sua santità Pio XII accogliendo l’istanza di monsignor Carlo Alberto di Cavallerleone, proclamò ufficialmente Maria Virgo Fidelis patrona dei carabinieri, fissando la celebrazione della festa il 21 novembre. Presenti alla celebrazione il questore Luigi Di Clemente, il prefetto Michele Rocchegiani, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e tutti i rappresentanti delle diverse forze armate e di polizia. Presenti altresì i familiari dei militari dell’Arma caduti, tra i quali Maria e Mario Tegazi (fratelli di Graziano Tegazi deceduto nel 1969), Elisabetta Vespini e Nicola Seri (vedova e figlio di Federico Seri deceduto nel 2003) e Giovanni Beni, nipote della medaglia d’ oro al valor militare Alfredo Beni, sacrificatosi nel maggio del 1977 a Porto San Giorgio, cui è intitolata la caserma del Comando provinciale di Fermo.