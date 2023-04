L’opposizione attacca la giunta: "Consiglio comunale da rinviare"

"I manifesti affissi in città per annunciare la convocazione di un Consiglio comunale straordinario alle ore 18 di oggi non contengono l’argomento da trattare per cui o viene corretto immediatamente oppure la seduta venga rinviata alla settimana prossima" così i consiglieri di minoranza scrivono al sindaco e al presidente del Consiglio comunale. Premettono di aver richiesto la convocazione di un Consiglio straordinario, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento sul funzionamento dello stesso per l’esame e la presentazione del progetto del primo stralcio del nuovo lungomare. Ma hanno visto che nei manifesti affissi in città con cui si dà pubblico avviso della convocazione, alle ore 18 di venerdì 28 aprile non vi è alcuna indicazione sull’argomento in discussione. Rilevano che così scritto il manifesto non assolve affatto alla funzione di comunicazione e pubblicità per cui è previsto dalla legge. Pertanto, dopo aver fatto presente che il Comune non ha messo a conoscenza la cittadinanza dell’argomento all’ordine del giorno, chiedono che: "i manifesti affissi in città vengano subito integrati, con l’indicazione esplicita dell’argomento all’ordine del giorno “esame e presentazione del primo stralcio del progetto del nuovo lungomare”; in subordine, lo spostamento della seduta del consiglio alla prossima settimana". I consiglieri di minoranza Nicola Loira, Catia Ciabattoni, Elisabetta Baldassarri, Christian De Luna ed Emiliano Agostini. Il presidente del Consiglio comunale, Fabio Bragagnolo, ha assicurato che provvederà urgentemente a soddisfare quanto richiesto.