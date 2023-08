L’opposizione tra Comune e Marina

Anche l’opposizione si è accorta della cagnara di nuovo in corso tra il Comune e la Società Marina Concessionaria dell’area portuale.

Per tanti anni il contendere ha riguardato il quantum di metri quadri di superficie edificabile, soprattutto per residence, che la società chiedeva di prevedere nel piano regolatore e che erano molti di più rispetto a quelli che la passata amministrazione riteneva di poter concedere.

Poi con il nuovo Cda del Marina si è raggiunto l’accordo e l’amministrazione ha approvato il piano regolatore del porto con la possibilità finalmente di completare la struttura. Sennonché qualche mese fa la nuova amministrazione sé accorta che il Marina non pagava i canoni demaniali per una cifra pari a 900.516,06 euro e, senza porre in mezzo discorsi di mediazione ha dichiarato la decadenza del Marina dalla concessione demaniale il 27 maggio, dando i previsti 90 giorni di tempo per fare le valigie.

Un’azione così rapida da far pensare che la nuova amministrazione avesse un progetto da seguire che poteva essere la presa in gestione del porto da parte del Comune.

Nel frattempo il Marina ha fatto ricorso al tar e chiesto danni per 48,2 milioni di euro per aver attesa quaranta anni il piano regolatore del porto senza la possibilità di fare investimenti.

L’opposizione adesso si è fatta viva con un post chiedendosi quali fossero le reali intenzioni dell’amministrazione.

s. s.