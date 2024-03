L’Ordine dei commercialisti e l’accordo col Polo Urbani

Dopo l’accordo siglato con l’Ordine dei Commercialisti, il polo scolastico ‘Urbani’ guarda la categoria degli avvocati e ha appena siglato un altro protocollo d’intesa per iniziative di formazione e orientamento i cui principali destinatari e beneficiari saranno gli studenti. Alla base dell’ennesima intesa cercata e ottenuta dalla dirigente scolastica, Laura D’Ignazi, con il professor Pierpaolo Piermarini (funzione strumentale per i Pcto, percorsi di alternanza scuola lavoro), c’è la volontà di mettere i ragazzi a contatto con il territorio" il commento della D’Ignazi a margine della firma del protocollo insieme alla presidente dell’Ordine degli Avvocati di Fermo, Fabiana Screpante (con la sua collaboratrice Alessia Capretti, responsabile ‘Progetto Legalità’). E per dare un’idea di come potrà svilupparsi questa intesa, è stato portato qualche esempio: "Due classi dell’Alberghiero assisteranno a un’udienza penale al Tribunale di Macerata, guidate dall’avvocato Danilo Mascitti, iniziativa – ha proseguito la dirigente – che potrebbe essere presto estesa al Liceo Scientifico e al Tecnico Economico". Soddisfatta della collaborazione instaurata, anche la Screpante che ne ha apprezzato soprattutto "la possibilità di esprimere la funzione sociale dell’avvocato. L’Ordine ha in corso molte iniziative, alcune in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità e altre associazioni". Inoltre, il 25 marzo, inizia il ‘Torneo della Disputa’ in collaborazione con le scuole del territorio, compreso il polo ‘Urbani’ e tra le possibili sinergie si possono mettere in atto, "potrebbe esserci anche la partecipazione a processi simulati e a conferenze su temi d’attualità".