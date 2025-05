Loredana Berté festeggia i 50 anni di carriera: "Dobbiamo continuare a essere ribelli"

Inizia dalle Marche il nuovo tour di Loredana Bertè "50 da Ribelle". Dopo una settimana di allestimento a Porto San Giorgio, stasera alle 21 si alza il sipario al PalaSavelli. "Sono molto contenta di partire dalle Marche con il mio tour "50 da Ribelle". Non poteva esserci inizio migliore", afferma con entusiasmo Loredana Bertè che festeggia in musica i suoi 50 anni di carriera da cantante. Oggi presenterà anche in anteprima il singolo dell’estate 2025.

Siamo orgogliosi che abbia scelto le Marche e Porto San Giorgio per far partire il tour. Come è arrivata qui e come si è trovata in questi giorni di messa a punto dello show? "Sono molto contenta di iniziare dalle Marche, qui ho passato i primi anni della mia vita, fino all’adolescenza, prima a Porto Recanati poi ad Ancona. Non poteva esserci modo migliore per iniziare i miei concerti da ribelle, lo ero anche da bambina". Ben 50 anni di carriera sono un tempo di bilancio o è l’ennesima rinascita della Bertè che ha saputo sempre rinnovarsi e appassionare il pubblico?

"Se sono ancora qui lo devo al mio pubblico che non mi ha mai abbandonato e alla mia passione per la musica che è rimasta quella degli inizi. Sono anche molto fortunata perchè negli ultimi anni ho avuto attorno a me un team, dei musicisti e collaboratori sempre al mio fianco. Continuo a fare dischi quando ho qualcosa da dire, una grande libertà per un’artista".

La sua bellezza senza tempo e il suo coraggio ne fanno un simbolo di ribellione, è consapevole di questo? "Questo mi viene detto tante volte e credo che sia una mia prerogativa, una parte di me imprescindibile. Dobbiamo continuare a essere ribelli, a non accettare ingiustizie e discriminazioni. Dobbiamo difendere i diritti basilari di ogni essere vivente".

Come interpreta la sua libertà difesa sempre contro ogni stereotipo? "La mia libertà è nelle scelte che ho fatto come donna e come artista. Molte volte son stata giudicata anche scomoda ma questo è il prezzo da pagare per essere se stessi e liberi, non omologati".

Che momento è oggi per Loredana donna e artista? "Sto iniziando un lungo tour estivo quindi sto bene, il palco è sempre il mio habitat naturale. Come donna vedo purtroppo che per noi continua ad essere tutto troppo difficile e che sono continuamente messe in discussione tante conquiste. Su questo dobbiamo tenere alta l’attenzione".

Ha spesso parlato di cantanti che considera un po’ sue figlie, da Elodie a Emma, chi può essere considerata una vera erede di Loredana? "Come ho detto più volte le sento come figlie mie, preferisco questa parola a erede. Ogni artista è diversa dall’altra ha un suo modo di esprimersi che va rispettato. Ci sono tantissimi artisti delle nuove generazioni che si ritengono "Figli di Loredana" e questo è. un motivo di grande orgoglio per me. Devo dire che anche molti ragazzi mi hanno mostrato stima e riconoscenza artistica, penso a Rose VIllain con i suoi i capelli blu, Marco Megoni, Mahmood o Stash, Achille Lauro o Big Mama ogni volta che ci incontriamo da qualche parte nel backstage sono fantastici e mi fanno sentire davvero amata, per me che non ho figli è molto importante".

Che spettacolo dobbiamo aspettarci, come si sceglie tra 50 anni di storie e capolavori in musica? "Voglio lasciarvi qualche sorpresa ma sarà sicuramente uno show al cento per cento Bertè. Un viaggio nella mia musica tra rock, pop, reggae e nelle mie canzoni, tra le hit del passato e quelle più recenti. Ogni volta fare la scaletta è un ‘impresa perché ho davvero tantissimi brani da "censire": sono 5 decadi. In questo nuovo tour, viste anche le ricorrenze della scomparsa di Mimì e di Pino (Daniele), ci saranno anche degli omaggi per loro, artisti immensi. Proprio a Porto San Giorgio presenterò in anteprima dal vivo il singolo estivo, non posso ancora svelare il titolo. Credo che piacerà molto".

Angelica Malvatani