Lorella Formentini va in pensione

Il progetto portato avanti quest’anno dalla scuola dell’infanzia ‘Martinelli’ si intitolava ‘Il mostro delle emozioni’ e bambini e insegnanti hanno abbinato le sensazioni e i sentimenti ai colori. Un tema appropriato per l’ultimo anno scolastico che vedrà attiva la maestra Lorella Formentini che, dopo 43 anni, va in pensione, salutata con il colore rosso del profondo affetto dei piccoli alunni, delle colleghe e del personale scolastico, ma anche con l’azzurro tenue di un pizzico di tristezza per una figura ‘storica’ che lascia la scuola. Tante le generazioni passate sotto le sue mani, compresi i figli dei bambini avuti tanti anni fa. "Qui ho iniziato la mia carriera e qui l’ho conclusa" dice la Formentini che si dedicherà al mestiere di nonna, abbinato ai suoi mille interessi. "In realtà, potevo andare in pensione già da un po’, ma ho preferito aspettare che venisse inaugurata la nuova sede della ‘Martinelli’, chiudendo il cerchio della mia esperienza professionale".