Lorenzo Monelli consigliere centrale a livello nazionale

Un grande risultato che premia anni di lavoro e di impegno. Il direttivo di Fermo del Cai annuncia così l’elezione dell’avvocato Lorenzo Monelli a Consigliere centrale a livello nazionale del Club Alpino Italiano. Spiega il presidente del club di Fermo, Gino Pierini: "Socio della nostra sezione dal 1993 e suo consulente legale, l’avvocato Monelli ha ricoperto in passato le cariche di presidente della sezione, presidente del Gruppo Regionale Cai Marche e attualmente è accompagnatore del gruppo mountain bike e presidente della Commissione Sentieri Regionale. E’ la prima volta che un marchigiano e fermano raggiunge una posizione di tale prestigio nel Cai. E’ un grande onore per la nostra sezione e per tutto il territorio".