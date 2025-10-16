La storia di Lorenzo, studioso e sportivo: “A 20 anni mi divido tra la boxe e Ingegneria”

Fermo, 16 ottobre 2025 – Lorenzo Tulli, 20 anni appena, la famiglia di Capodarco, la sua vita a Porto Sant’Elpidio da due anni professionista nel mondo del pugilato: il più giovane di sempre oggi anche studente di ingegneria gestionale. All’università non salta una lezione, in palestra va sei volte a settimana, finora ha avuto sei incontri e ne ha vinti quattro, sabato sarà nella palestra di Capodarco, per un evento organizzato dall’associazione fermana Nike, di cui Lorenzo fa parte.

Forte come sempre l’impulso dato da Luciano Romanella, oggi presidente onorario della federazione pugilistica regionale: “Il pugilato è una realtà che è cresciuta – racconta Romanella –, abbiamo portato la boxe nei piccoli comuni, a Fermo abbiamo avuto quattro campionati italiani e 280 incontri in sette anni. La speranza è che questo patrimonio non si disperda, la nostra società fermana conta oggi 50 atleti, la Nike ha richiesto orari aggiuntivi alla palestra Coni per il bel riscontro”.

Oggi anche la palestra di Lido Tre Archi è dedicata agli sport di combattimento, utili a contenere dentro regole certe l’aggressività, la rabbia, la noia dei giovani. “Io ho iniziato questo sport a 6 anni, racconta Lorenzo, mio nonno è morto e un suo amico, Domenico Traini era allenatore di boxe, mi ha coinvolto, mi sono appassionato subito e appena possibile sono diventato professionista. Oggi devo fare attenzione, con l’università mi devo organizzare ma si può fare tutto e al massimo. Non perdo mai una lezione, per me sono tutti e due progetti di vita importanti”.

L’appuntamento è per sabato alla palestra di Capodarco si tiene in collaborazione con la contrada che organizzerà stand gastronomici, ci saranno 14 incontri, anche di ragazzi giovanissimi, dagli 11 anni in su, i pugili olimpici che hanno dai 13 anni in avanti e poi l’appuntamento per tifare Lorenzo Tulli. Si scontrerà con il più esperto pugile Zanoli di Milano, tanti incontri, gli ultimi tre vinti tutti: “Non sono preoccupato, assicura Lorenzo, le mie guide sono l’allenatore Matteo Paccapelo, il preparatore atletico Marco Minnucci e il nutrizionista Francesco Livini che mi ha aiutato ad arrivare ad un peso superpiuma”. Il presidente della Nike Fermo è oggi Paolo Santini, l’associazione è nata negli anni ’50 con il professor Tomassini: “E’ una eredità importante ma abbiamo allenatori bravi e preparati e un gruppo di ragazzi molto forti e motivati. Si comincia prestissimo, a 6 anni, sempre con un’attività commisurata al fisico e alla crescita, per arrivare a dare i primi pugni intorno agli 11 anni”. L’assessore allo sport Alberto Scarfini parla di un impegno per uno sport che è una nobile arte: “Un movimento grande che dobbiamo a Luciano Romanella. Faremo di tutto per non disperdere tutto il lavoro fatto in questi anni”.

