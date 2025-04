L’oroscopo e il futuro

Prima o poi, ognuno si interroga su cosa ci riserva il futuro. Forse per questo l’oroscopo ha da sempre affascinato l’uomo. Pensiamo alle avventure di Ulisse o alla siepe di Leopardi, che rappresentano contemporaneamente i limiti della conoscenza e la sete di superarli. L’oroscopo, promettendo di rivelare i segreti del futuro, non è un tentativo di scalare quel colle e scoprire l’ignoto? Ogni giorno, milioni di persone in tutto il mondo leggono l’oroscopo nonostante l’inesistente base scientifica: essere nati in un momento dell’anno non corrisponde a carattere o destino specifici. Inoltre, l’oroscopo è spesso vago, basato su previsioni ampie, generiche e adattabili. Eppure è molto popolare, probabilmente perché ci fa sentire speciali e unici, con un destino scritto nelle stelle. In fondo, assomiglia ad un gioco di società: non dobbiamo prenderlo troppo sul serio, ma forse un giorno scopriremo che è più vero di quanto pensiamo.

Classe I D, coordinata da Mirko Capponi