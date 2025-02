Lotta a truffe e raggiri. Denunciate dodici persone

I carabinieri hanno intensificato le attività investigative contro le truffe. Nel corso delle varie operazioni sono state denunciate alla Procura di Fermo dodici persone. I militari dell’Arma di Montegranaro hanno denunciato per truffa ben otto malviventi tra cui un 51enne di Caltanissetta, una 43enne leccese, una 21enne brindisina, due 20enni baresi, un 44enne lucchese, un 28enne anconetano ed infine una 48enne cagliaritana. Il sodalizio criminale aveva messo in atto il cosiddetto "schema Ponzi", cioè un sistema fraudolento in cui i soldi dei nuovi investitori vengono utilizzati per pagare i rendimenti promessi agli investitori precedenti. L’ideatore della truffa convince le persone ad aiutarlo a mettere in piedi un grande affare, promettendo alti guadagni a breve termine. Le rendite, però, non derivano da reali investimenti o attività redditizie, ma dall’uso di nuovi fondi. Così i componenti della banda, contattata la vittima mediante il servizio di messaggistica istantanea Telegram, le hanno proposto allettanti investimenti finanziari riuscendo a farsi accreditare la somma di 12.000 euro.

I carabinieri di Fermo hanno invece denunciato un 52enne francese residente nel napoletano e un 39enne casertano. I due complici avevano contattato telefonicamente la vittima e qualificandosi come operatori della carta prepagata Money. Con il pretesto di supposte violazioni nelle misure di sicurezza del profilo personale, sono riusciti a farsi accreditare la somma di 5.700 euro mediante più operazioni di ricarica.

I militari dell’Arma di Montegiorgio hanno denunciato un uomo 44enne residente nel Napoletano e una donna 42enne del Frusinate. I due, fingendosi dipendenti di una nota ditta di autodemolizioni, con il falso pretesto di vendere a prezzi vantaggiosi componenti di ricambio per auto, hanno contattato telefonicamente un’anziana 71enne, ottenendo la somma di 380 euro, tramite una ricarica su carta Postepay, senza poi inviare la merce promessa.

Sempre i carabinieri di Montegiorgio hanno denunciato un 74enne laziale, il quale fingendosi un esperto operatore finanziario, aveva convinto una 79enne ad eseguire un bonifico di 800 su un conto corrente a lui riconducibile, per poi rendersi irreperibile.