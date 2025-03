Lotta ai disturbi alimentari: "Il governo taglia i fondi. Servono misure strutturali"

È ancora tempo di colorare tutto il mondo di lilla, di illuminare spazi di città per ricordare a tutti che il problema dei disturbi del comportamento alimentare c’è, è grande e pesa nella vita delle persone. Il 15 marzo si celebra a livello nazionale la giornata fiocchetto lilla dedicata ai disturbi alimentari, Fada odv associazione di familiari, con sede a Fermo, impegnata con passione e motivazione dal 2016 sul territorio marchigiano sul fronte del sostegno, della sensibilizzazione al diritto alla diagnosi e cura e sul supporto alle famiglie, anche quest’anno promuove varie iniziative.

"Purtroppo le risorse pubbliche per questa patologia scarseggiano sia a livello nazionale che nel nostro territorio, le strutture pubbliche di cura presenti nelle Marche, pur essendo eccellenti nel servizio offerto (cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori coinvolti) hanno difficoltà ad assicurare tutti i livelli di cura – spiegano i referenti dell’associazione –. Il Milleproroghe 2025 non prevede il rifinanziamento del Fondo per il contrasto ai disturbi alimentari, pertanto chiediamo proprio in questa giornata alle istituzioni sanitarie e ai decisori politici che devono farsi carico delle cure un particolare impegno nel trovare risposte adeguate assicurando continuità di cure ai pazienti. È necessario prevedere risorse strutturali, poiché i finanziamenti straordinari erogati dal Governo non hanno carattere continuativo".

Grazie anche agli sforzi di Fada, la regione Marche è stata una delle prime regioni a dotarsi di una legge per la presa in carico dei pazienti con disturbi alimentari, la 40 del 2020, la sua applicazione assicurerebbe una rete con caratteristiche di omogeneità nel territorio regionale e con tutti i livelli di cura dalla prevenzione fino alle acuzie anche per i minori: "Il territorio sud delle Marche è dotato di una struttura pubblica di eccellenza con sede nella Ast Fermo che assicura anche il livello di cura ambulatoriale intensivo così come previsto dalla direzione nel nuovo atto aziendale appena pubblicato, ma che deve coprire le richieste delle province di Ascoli e Macerata, per questo motivo le liste di attesa sono lunghe e spesso i pazienti arrivano già con sintomatologie gravi. La nostra motivazione dettata anche dalle nostre storie personali complicate, impegnative, dolorose ci spinge a dare il nostro piccolo contributo per far conoscere queste patologie spesso subdole e che fa sperimentare ai familiari stigma, isolamento, tunnel bui senza uscita".

In questo impegno sono stati coinvolti numerosi comuni del territorio marchigiano e in particolar modo del sud delle Marche nell’iniziativa ’Illuminiamoci di Lilla’: "I sindaci hanno dimostrato una particolare sensibilità. Fada odv collabora da sempre con la struttura dell’Ast di Fermo nel promuovere i gruppi di mutuo aiuto per le famiglie e attività riabilitative per i pazienti. Proprio per sensibilizzare la cittadinanza e dare visibilità ai progetti realizzati il 15 marzo alle 18 a Fermo presso la Sala Rita Levi Montalcini si terrà una iniziativa artistico-culturale aperta alla cittadinanza: ’In forma di rosa: divagazioni poetico musicali per corpo e anima’".