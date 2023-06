Lotta ai tumori, in strada insieme allo Iom Il 7 e l’8 luglio gli screening gratuiti

Torna anche quest’anno a Fermo l’iniziativa di prevenzione oncologica rivolta alle donne. Sarà la terza edizione promossa dall’Istituto Oncologico Marchigiano. Anche per il 2023, la Susan G.Komen Italia (in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma) e con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, offrirà prestazioni cliniche e diagnostiche di prevenzione ginecologica alle donne che, causa covid e le lunghe liste di attesa, non hanno potuto effettuare la prevenzione. Si tratta del programma itinerante di promozione della salute femminile. L’iniziativa toccherà Fermo venerdì 7 e sabato 8 luglio. La carovana si fermerà in piazzale Tupini e offrirà un servizio gratuito con la possibilità di effettuare tutti gli esami di diagnostica ginecologica clinica e strumentale, dalle 9 alle 16. L’iniziativa vedrà in campo unità mobili in dotazione della Komen Italia dotate di strumentazioni all’avanguardia, riuscendo ad erogare complessivamente oltre 30 visite.