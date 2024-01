Lotta al diabete anche nelle scuole

"Una svolta positiva per i giovani diabetici delle Marche: la Regione investe nella sicurezza a scuola". Ne dà notizia Rosalba Scolaro, presidente dell’Associazione diabetici del fermano, spiegando che questo si è reso possibile grazie all’iniziativa promossa dal consigliere regionale Marco Marinangeli. Sono stati stanziati 20.000 euro per l’Atdm (Federazione regionale associazioni di tutela dei diritti dei diabetici marchigiani). Questo finanziamento consentirà l’approvvigionamento di glucagone spray da somministrare in emergenza alle scuole, fornendo un sostegno vitale ai minori affetti da diabete di tipo 1. Scolaro spiega inoltre che si tratta di un’iniziativa molto importante se si pensa che "Il Baqsimi, uno spray nasale fondamentale nel trattamento dell’ipoglicemia severa, ha recentemente subito un cambiamento di classe da rimborsabile a pagamento, causando preoccupazione tra i pazienti diabetici: "Tuttavia – aggiunge - il consigliere regionale Marinangeli ha dimostrato il suo impegno destinando parte del bilancio della Regione per sostenere i bambini diabetici di tipo 1, che frequentano le scuole. Un gesto di grande dignità che potrebbe rappresentare un modello per l’intera regione. La decisione di investire nella sicurezza dei giovani diabetici è un passo avanti notevole, consentendo agli insegnanti di rispondere prontamente a situazioni di emergenza senza ricorrere a siringhe o iniezioni. La praticità e la rapidità del Glucagone Spray renderanno l’assistenza più efficiente, contribuendo a preservare la salute dei ragazzi".