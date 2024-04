Lotta al disagio mentale: "Scende la spesa pubblica"

Cresce il disagio mentale, mentre scende la spesa pubblica dedicata al settore. Il risultato è che chi sta male si perde e chi poteva essere recuperato peggiora. È la denuncia forte di Luana Fermani, presidente dell’associazione Psiche 2000 di Fermo, da anni impegnata nel lavoro con le famiglie per l’inclusione e la lotta allo stigma del disagio mentale: "Vogliamo a ringraziare pubblicamente il Dipartimento di Salute Mentale di Fermo che quotidianamente è a supporto di situazioni gravi e, spesso, emergenziali che gestisce con impegno, competenza, professionalità e dedizione. Tali atteggiamenti professionali, che fanno lustro e onore al personale interessato, si realizzano in un contesto sanitario povero e sempre più delineato da mancanze di personale e frammentazione dei servizi". Cresce la richiesta di supporto da parte di un’utenza giovane e con necessità di interventi complessi e a lungo termine. A fronte di questo, però, negli ultimi tempi si è assistito ad una costante riduzione del personale specializzato, in particolare con un forte turn over e prolungate assenze dei medici psichiatri, che sta rendendo sempre più difficile garantire un adeguato supporto a chi ne ha bisogno, le figure professionali degli Psicologi sono spesso costrette a operare con contratti a termine e in numero limitato, rendendo ancora più complicato soddisfare le esigenze di una popolazione sempre più bisognosa di tale supporto, essenziale nel lavoro col disagio mentale, di pari passo alla terapia medica e farmacologica: "Disastrosa è la situazione nei presidi territoriali, che non vedono più garantita la presenza del medico con risvolti drammatici sulla riduzione della capillarità del DSM all’interno dei territori. Oltre a ciò, si registra un aumento delle richieste medico-legali, con aggravio e appesantimento del lavoro. Tutto ciò, aggiunge Fermani, si traduce in un sempre più notevole lavoro solo sull’urgenza, la mancanza di tempo per fare prevenzione, i ritardi nel trattamento e nella presa in carico di situazioni note stabili e di quelle nuove, da conoscere e valutare".

L’associazione e le famiglie chiedono che l’azienda sanitaria di Fermo prenda coscienza della necessità di investire di più sul Dipartimento di Salute Mentale, ripristinando a pieno regime il funzionamento degli ambulatori territoriali e impegnandosi a garantire personale, servizi e condizioni di lavoro più dignitose e consone ai professionisti che vi operano, portando avanti al contempo iniziative di prevenzione e di screening su malattie e disturbi legati al disagio psichico.