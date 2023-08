Lotta al Tarlo Asiatico: Monte Urano in Azione

Il comune di Monte Urano sta cercare di limitare i danni che il tarlo asiatico sta causandoalla vegetazione. Le operazioni di abbattimento delle piante malate sul territorio comunale hanno preso il via in questi giorni e termineranno con tutta probabilità entro la fine del mese. Sono state individuate le aree interessate e l’elenco dei fogli e delle particelle interessate sono a disposizione dei cittadini e possono essere consultate presso l’Albo Pretorio del Comune di Monte Urano dove è stata pubblicata l’ingiunzione di abbattimento delle piante infestate. Il tarlo asiatico del fusto va detto che non è affatto pericoloso per l’uomo o per gli animali ma attacca con decisione le piante e ne causa spesso la morte. Ad essere attaccati principalmente sono acero, betulla, ippocastano, pioppo, salice, olmo e in questo momento è presente nel territorio provinciale ed anche a Monte Urano. Da qui l’azione di prevenzione messa in atto.

Roberto Cruciani