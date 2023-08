Lotta al traffico di droga tra giovani Una denuncia e sette segnalazioni

di Paola Pieragostini

Una denuncia e sette segnalazioni all’autorità giudiziaria, due bar e 42 auto controllate, oltre al rinvenimento di hashish vicino alla stazione ferroviaria di Porto San Giorgio. Questo l’esito del servizio finalizzato al contrasto di condotte illecite in materia di stupefacenti, messo in atto e coordinato dai carabinieri di Fermo. La denuncia è scattata a carico di un nordafricano di 26 anni (già noto per altri precedenti penali) a seguito delle indagini effettuate dai carabinieri della stazione di Porto San Giorgio. Durante un controllo mirato al contrasto dello spaccio in località Lido Tre Archi, infatti, i militari hanno fermato e perquisito il 26enne risultato in possesso di un coltello a serramanico di 18 centimetri e di due involucri in cellophane contenenti due grammi di eroina e due di hashish. Coltello e droga sono stati sequestrati e l’uomo denunciato.

Nell’ambito della stessa operazione di contrasto alle attività illecite in materia di stupefacenti, gli stessi carabinieri di Porto San Giorgio, hanno segnalato un cittadino nordafricano di 28 anni, trovato in possesso di 2 grammi di hashish e risultato essere in Italia senza fissa dimora e con precedenti penali. Il contesto operativo dei controlli effettuati e mirati nei pressi della stazione ferroviaria di Porto San Giorgio (svolti in collaborazione tra i reparti delle unità cinofile del comando provinciale dei carabinieri di Pesaro, i carabinieri di Porto San Giorgio e Monterubbiano) ha portato alla segnalazione di altri sei soggetti di cui cinque giovanissimi, trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Si tratta di tre giovani di Fermo e precisamente un ragazzo e una ragazza di 20 anni (detentori rispettivamente di un grammo e tre grammi di hashish confezionati in involucri di cellophane) ed un 18enne trovato in possesso di hashish e uno spinello.

Tra i soggetti segnalati anche due cittadini di Porto San Giorgio e precisamente un ragazzo di 21 anni risultato in possesso di 6 grammi di hashish ed un 40enne in possesso di eroina. Segnalazione anche a carico di un giovane algerino di 18 anni, trovato in possesso di un involucro contenente 8 grammi di hashish. Nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri hanno rinvenuto in un anfratto vicino alla stazione, 15 grammi di hashish ed hanno posto sotto controllo 42 auto e due bar.

