Lotta al tumore al seno. Lilt scende in campo per la prevenzione: "Fate attività fisica"

La prevenzione che diventa contagiosa, che si fa cultura e salva vite. È il senso dei progetti della Lilt di Fermo che dopo aver coinvolto i giovanissimi in un percorso di prevenzione in azzurro apre il mese di ottobre, rosa per eccellenza. È l’oncologo Luigi Acito, volontario Lilt, a spiegare: "I mesi di ottobre e novembre ci vedono in prima linea per la prevenzione dei tumori femminili. Abbiamo dato una connotazione particolare, per parlare molto di attività fisica, imprescindibile per la prevenzione del tumore al seno, il 20 per cento dei casi di malattia è dovuto alla inattività e dunque è consigliata a tutte le donne. Emergono novità per cui l’attività fisica è importante anche durante la malattia, le pazienti tollerano meglio le terapie e dopo nei controlli hanno meno rischio di recidiva. In Inghilterra è una prescrizione medica, la nostra è una istigazione alla prevenzione". Il presidente della Provincia Michele Ortenzi sottolinea la volontà di sostenere ogni iniziativa che possa promuovere il benessere e la salute delle persone, il mese rosa vede diversi appuntamenti messi a punto grazie alla forza trascinante del vice presidente Lilt di Fermo, Federico Costantini: "Abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, come l’anno scorso coinvolgiamo tutto il territorio e i piccoli comuni, quest’anno tocca a Monte San Pietrangeli e Monte Giberto. Ci rivolgiamo soprattutto al mondo dello sport, è una interlocuzione iniziata con i progetti al maschile, con la consolidata collaborazione con l’assessore allo sport Scarfini e il comune, coinvolte tutte le società al femminile, ne abbiamo avuto 7 che hanno aderito subito".

Appuntamento sabato 12 e sabato 19 ottobre alla Croce Verde di Fermo, con il presidente Emanuele Del Moro che mette a disposizione gli ambulatori, con le radiologhe e le dottoresse Totò, Vitturini e Belleggia che forniranno alle ragazze delle società ecografie al seno e visite. Il primo ottobre il presidente Lilt Renato Bisonni con Acito terranno un incontro informativo a Monte San Pietrangeli, al centro polivalente di cultura San Giovanni, poi il 5 ottobre l’ambulatorio per le visite al Chiostro dei frati. A Monte Giberto appuntamento il 22 alla Sala delle Volte per l’incontro con i medici, il 26 alla casa di riposo per le visite: "Stiamo già ricevendo molte richieste, assicura il sindaco di Monte Giberto Giovanni Palmucci, è una possibilità a cui ho aderito subito con convinzione, dobbiamo ricondurre tutto alla prevenzione, ho rischiato la mia vita per non aver mai fatto prevenzione".

Dello stesso avviso l’assessore ai servizi sociali di Monte San Pietrangeli, Marco Pazzelli, e gli assessori fermani Scarfini e Lanzidei che pure hanno dato il loro contributo, insieme con le commissioni pari opportunità della Provincia e del Comune, con Francesca Palma, Luciana Mariani e Rosanna Pieragostini che hanno ricordato come la collaborazione con la Lilt sia grande e forte a sempre. La parola d’ordine per tutti è ‘insieme’, camminare insieme per vincere, Alessandro Giacopetti della Saf Fermo porta la testimonianza di una delle prime società ad aderire alla prevenzione, ci sono stati gli esami per i ragazzi, si sono già prenotate 12 ragazze per gli appuntamenti di ottobre. Per sottolineare ancora meglio il valore dello sport per la prevenzione, il 20 ottobre si terrà in centro storico a Fermo una camminata rosa di quattro chilometri, con la Podistica Valtenna, che servirà a riempire di speranza e di colore il cuore della città, a far scoprire le bellezze di Fermo e a diffondere l’attenzione alla prevenzione, per tutti.

Angelica Malvatani