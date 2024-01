Lotta alla corruzione, progetto in arrivo

E’ prossima l’adozione da parte del Comune del Piano Integrato di Attivita’ e Organizzazione, che andrà a sostituire anche il Piano triennale della prevenzione della corruzione. Prima è stata avviata una consultazione pubblica, che terminerà il 25 gennaio,per consentire la partecipazione attiva degli interessati. Per rispondere alla consultazione sarà dunque possibile, per i soggetti interessati, utilizzare il modulo allegato all’avviso presente sul sito ufficiale del Comune di Monte Urano. L’Ente terrà conto dell’esito della consultazione come un importante contributo per individuare le priorità d’intervento in materia di anticorruzione e trasparenza. Il contenuto e l’esito delle consultazioni saranno riportate nella relativa sezione del Piano integrato di attività e organizzazione del Comune.