Lotta alla plastica, ecco gli ecocompattatori

Fermo sarà dotata di ecocompattatori, nuovi, moderni e funzionali strumenti per riciclare e recuperare le bottiglie in plastica, grazie al progetto Recopet, per migliorare l’intercettazione delle bottiglie per bevande in Pet di Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Grazie alla collaborazione con il Comune e Fermo Asite, infatti, saranno installati sul territorio comunale diversi ecocompattatori di nuova generazione per consentire ai cittadini di conferire le bottiglie di bevande in Pet, riconoscibili anche dal codice a barre sull’etichetta, ricevere premi e contribuire così al ciclo virtuoso del bottle-to-bottle, ossia trasformare le bottiglie in plastica usate in nuove bottiglie. Il primo ecocompattatore è stato installato lungo viale Trento e nello specifico all’ingresso dello stadio Bruno Recchioni, grazie alla ditta Garby e sarà operativo da lunedì 22 settembre. RecoPet prevede l’installazione di ecocompattatori sul suolo pubblico e nelle vicinanze di esercizi commerciali, aziende, impianti sportivi. Gli ecocompattatori RecoPet sono macchine automatizzate che permettono al cittadino di conferire i propri contenitori per bevande e ottenere punti in base al numero di pezzi inseriti.

Tali crediti, grazie a un meccanismo di premialità, si trasformano in coupon e sconti da spendere nei negozi e nelle attività aderenti all’iniziativa e permettono agli utenti di ricevere premi in plastica riciclata messi a disposizione da Corepla. Per ora sono già una ventina gli esercizi commerciali aderenti ma il numero sta crescendo. Spiega l’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi: "Questa utile iniziativa, che abbiamo intercettato in collaborazione tra il Comune di Fermo e la Fermo Asite, ha l’obiettivo di stimolare un percorso di collaborazione tra pubblico e privato nell’interesse dell’ambiente. In particolare, per questo progetto le associazioni di categoria, che rappresentano il mondo del commercio, si accordano per premiare con una scontistica i cittadini virtuosi, che conferiranno le bottiglie di plastica nelle macchine che saranno montate in città. Il progetto avrà successo solo con la preziosa collaborazione dei cittadini". Il direttore dell’Asite Vitali sottolinea l’importanza della raccolta differenziata, per ridurre la quantità di materiale da portare in discarica, ma soprattutto abbattere gli sprechi, economizzare le risorse e difendere l’ambiente. Lunedì alle ore 14:30, verrà ufficialmente inaugurato e reso operativo il primo eco compattatore, posizionato in viale Trento all’ingresso dello stadio B. Recchioni. A partire da lunedì saranno presenti degli operatori che sia al mattino che al pomeriggio daranno spiegazioni e chiarimenti ai cittadini ed a tutti coloro che fossero interessati l’esatto funzionamento dell’ecocompattatore stesso.