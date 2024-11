Lotta alla violenza di genere. Polizia e Ast in ospedale per dare ascolto alle donne

La polizia di Stato, con in testa il questore di Fermo, insieme al vice questore e al loro staff, parteciperà attivamente alle iniziative organizzate dall’Ast di Fermo in occasione della prossima Giornata contro la violenza sulle donne. La polizia di Stato, infatti, sarà presente il 26 novembre all’ospedale Murri per sensibilizzare i cittadini con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di maltrattamento, abuso e femminicidio. "Al questore e alla polizia di Stato vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, sottolinea il direttore generale Ast Fermo, dr. Roberto Grinta, La violenza di genere si combatte solo facendo quadrato, cittadini e istituzioni insieme, e promuovendo all’unisono la cultura del rispetto". Il 25 novembre prossimo, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, l’azienda sanitaria territoriale di Fermo allestirà uno spazio di sensibilizzazione sul tema, all’ingresso dell’ospedale Murri di Fermo. Per il giorno seguente sono in programma visite ginecologiche ed ecografie a cura della dottoressa Elisa Tafuri, per un massimo di 14 utenti, presso il reparto di Ginecologia/Ostetricia diretto dal ginecologo Alberto Maria Scartozzi. Il numero attivo per le prenotazioni è lo 0734-6252988. Il personale infermieristico addetto risponderà dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Il dipartimento Materno-Infantile, con il reparto di Ginecologia-Ostetricia, referente dell’iniziativa la funzione organizzativa Lucia Ercoli, e con la collaborazione del direttore della Uoc Pediatria, Veronica Albano, metterà a disposizione della Polizia di Stato una stanza dedicata, dalle ore 9 alle 13. Nello spazio espositivo presso l’Ospedale di Fermo saranno presenti il dirigente la Divisione Anticrimine e personale specializzato che tratta i cosiddetti ’Codici Rossi’. "Il nostro impegno è rivolto a rafforzare i servizi affinché le donne non si sentano sole, a promuovere la cultura del rispetto e ad offrire una rete di sostegno efficace e tempestiva", sottolinea l’assessore regionale Filippo Saltamartini. In occasione delle iniziative in questione, il personale interessato dalle stesse, indosserà un apposito distintivo con la scritta ’Stop alla violenza sulle donne’.