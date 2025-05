Lotta alla violenza di genere: "Costruire un’altra società"

Gli studenti della scuola media di Grottazzolina hanno partecipato attivamente all’inaugurazione della Panchina Rossa al Parco della Legalità, un simbolo forte nella lotta contro la violenza di genere. L’iniziativa, promossa dalla Consulta delle scuole e dal Comune, ha rappresentato un’occasione unica per riflettere su una tematica urgente. Dall’inizio del 2025, l’Italia ha registrato 16 femminicidi. Un bilancio tragico di vite spezzate che deve indignare e scuotere. E’ un’emergenza che si contrasta anche in aula, costruendo una società in cui ogni donna possa vivere libera, senza paura.

Durante il percorso didattico, si è lavorato sul concetto di rispetto, uguaglianza e prevenzione, strumenti fondamentali per riconoscere e combattere ogni abuso. Partendo da queste riflessioni, i ragazzi hanno dipinto la panchina, realizzato cartelloni creativi e organizzato letture teatralizzate, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale e trasmettere un messaggio chiaro: ‘la violenza di genere deve essere fermata’. Durante la cerimonia del 27 novembre, gli studenti hanno presentato i loro lavori a cittadini e autorità. "La Panchina Rossa non è solo un elemento di arredo urbano – hanno detto i ragazzi – ma un simbolo potente, un ricordo per chi non c’è più, una presenza che invita a impegnarci per un futuro senza odio".

Decorata con oggetti simbolici (scarpe rosse, gerbera, palloncino rosso e una sagoma femminile) la panchina rappresenta un monito silenzioso contro le ingiustizie e un invito a non dimenticare le vittime di violenza. Particolarmente significative le parole di Alda Merini: "Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne." Questa poesia trascritta sulle assi, sottolinea valore e resilienza delle donne, ed il drammatico paradosso di una realtà dove l’amore può trasformarsi in brutalità.

Il sindaco Alberto Antognozzi ha ringraziato i giovani, sottolineando come il loro contributo sia fondamentale per creare un cambiamento culturale duraturo. Anche la dirigente scolastica Alessandra Pernolino li ha spronati a rendere questi gesti simbolici un’azione concreta nella vita quotidiana. Le parole del presidente della Consulta, Giorgio Litantrace, hanno segnato il cuore dell’evento: "L’educazione all’affettività e al vero significato dell’amore è la sfida più grande per fermare la violenza". "Ogni volta che passeremo davanti a quella Panchina Rossa – hanno detto fieri I ragazzi – ricorderemo il nostro impegno per una società migliore. È un simbolo, ma anche una responsabilità collettiva che vogliamo portare avanti con determinazione".

Classe III B