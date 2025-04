Lotta alle Mafie, messo a dimora ’L’albero di Falcone’

"L’albero di Falcone" ha messo le sue radici nel giardino davanti all’istituto scolastico Nardi. Nel pomeriggio di venerdì è avvenuta la messa a dimora di una talea, pianta nativa dell’Australia scelta come simbolo per la lotta alle mafie:"Dopo aver presentato lo scorso anno il progetto agli studenti insieme al Club Rotary e ai Carabinieri, con la collocazione della pianta si conclude il simbolico omaggio al sacrificio dei giudici Falcone e Borsellino – afferma l’assessore all’Istruzione Marco Tombolini - . L’albero vuole inoltre sensibilizzare i più giovani sulla legalità e sul rispetto dell’ambiente. La collocazione di fronte alla scuola non è casuale: intende stimolare la riflessione e rafforzare i valori morali delle future generazioni". All’iniziativa sono intervenuti il presidente del Rotary Club Luca Quinzi, il sindaco Valerio Vesprini insieme a quello dei ragazzi Alfredo Claretti, il dirigente scolastico Roberto Vespasiani e rappresentanti delle forze dell’ordine.