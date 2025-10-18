Lotta all’ictus cerebrale. Per la prima volta screening gratuiti

Grande successo per la prima tappa della campagna di screening gratuiti che l’associazione Alice Marche Odv, Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, sta portando avanti in occasione della Giornata Mondiale contro l’Ictus Cerebrale, che si celebra ogni anno il 29 ottobre. Nel corso dell’evento, patrocinato dal Comune e dall’AST di Fermo e che si è svolto nei giorni scorsi nella sede della Croce Verde con il supporto del personale medico della Neurologia dell’Ospedale di Fermo e dei volontari di Alice Marche, sono state ben 133 le persone che si sono sottoposte gli screening: di queste, 83 donne e 50 uomini, la maggior parte delle quali (81 persone) nella fascia d’età tra i 50 e i 70 anni, 37 over 70 e 15 sotto i 50 anni. In media, una persona su tre è risultata con almeno uno dei tre parametri misurati (colesterolo, glicemia e pressione arteriosa) oltre soglia. I partecipanti hanno potuto ricevere informazioni utili sui fattori di rischio, sui corretti stili di vita e sulle buone pratiche per ridurre la possibilità di eventi cerebrovascolari.

"Siamo estremamente soddisfatti del successo e vorremmo ringraziare gli instancabili neurologi che sono stati con noi, Patrizio Cardinali, Maria Cristina Acciarri, Stefania Martina Angelocola, Juri Balestrini e Riccardo Tiberi, le attivissime infermiere Annamaria Bellassai, Milena Bracalenti, la nostra volontaria Pamela Rosettani e la Farmacia Bini di Fermo per averci fornito parte del materiale sanitario", spiega Annunziata Scuppa, presidente di Alice Marche Odv. "La partecipazione della cittadinanza è stata straordinaria e questo ci conferma quanto sia forte la sensibilità verso la tutela della salute. È grazie alla collaborazione di tutti che la nostra Associazione continua a promuovere la cultura della prevenzione e della consapevolezza, valori fondamentali per costruire una comunità più sana e informata".

Aggiunge il primario di neurologia, Patrizio Cardinali: "Ogni anno in Italia l’ictus colpisce oltre 120 mila persone: è la terza causa di morte e la prima causa di disabilità permanente. Eppure, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’80 per cento dei casi potrebbe essere evitato con stili di vita sani e controlli regolari dei principali fattori di rischio: ipertensione, colesterolo e glicemia elevati, fibrillazione atriale, fumo e sedentarietà. Individuare e intervenire precocemente su questi fattori è fondamentale per ridurre drasticamente le probabilità di un evento acuto".