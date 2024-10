Lotta allo spaccio, 54enne trovato con oltre un etto di cocaina

I carabinieri impegnati a tutto campo nella lotta al traffico e al consumo di droga sul territorio. I militari dell’Arma di Porto Sant’ Elpidio hanno tratto in arresto un 54enne del posto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, sequestrando ben 130 grammi di cocaina. I carabinieri, nell’ambito del costante controllo del territorio, hanno individuato e monitorato un’attività sospetta di spaccio nella zona di via Roma, sempre a Porto Sant’Elpidio, riuscendo alla fine a sorprendere il pusher. Il 54enne, nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato notato dai militari dell’arma mentre stava cedendo un involucro al conducente di un’utilitaria, poi identificato in un residente del luogo, italiano. I carabinieri sono immediatamente intervenuti bloccando i due. I successivi controlli hanno così permesso di recuperare una dose di cocaina appena acquistata.

Poi è scattata la perquisizione nell’abitazione dello spacciatore, dove sono stati rinvenuti ulteriori dieci involucri in cellophane contenenti cocaina del peso complessivo di 70 grammi, Altri 60 grammi della stessa sostanza suddivisi in 96 dosi pronte per essere smerciate, un bilancino di precisione, un grinder con tracce di cocaina, vario materiale utile al confezionamento delle dosi, appunti pertinenti la sua attività illecita, denaro contante di circa 10.000 euro in banconote di vario taglio provento dello spaccio. L’ uomo arrestato è stato tradotto presso il carcere di Fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’acquirente è stato invece segnalato come consumatore alla prefettura di Fermo, che ha provveduto a far scattare la sospensione della patente di guida. I carabinieri di Montegiorgio hanno segnalato un 31enne italiano di Magliano di Tenna, sorpreso nella propria auto intento a consumare uno spinello.

A Porto San Giorgio i militari dell’Arma hanno segnalato per uso personale un 32enne marocchino, residente a Falerone trovato in possesso di una dose di eroina. A Porto Sant’Elpidio i carabinieri hanno segnalato alla per uso personale un 51enne e un 28enne del posto trovati con alcuni grammi di hashish. Ancora a Porto Sant’Elpidio segnalato per lo stesso motivo un 29enne egiziano. Infine a Montegranaro segnalato un 30enne macedone di Tolentino trovato in possesso di hashish.

f. c.