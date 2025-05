Lotta allo spaccio. Territorio al setaccio, due pusher arrestati

Due spacciatori smascherati, sei assuntori segnalati e circa 100 grammi di droga sequestrata. E’ questo bilancio dell’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo. I militari dell’Arma fermana hanno denunciato un 22enne del posto dopo l’esecuzione di un decreto di perquisizione richiesto ed emesso dalla Procura della Repubblica di Fermo. I carabinieri, infatti, hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione del giovane circa 35 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.

Ad Amandola invece i militari dell’Arma hanno denunciato un 35enne originario della Repubblica Dominicana. L’uomo sottoposto a controllo in orario serale mentre era alla guida della sua auto, è stato perquisito e trovato in possesso di circa 45 grammi di marijuana. Per quanto riguarda le operazioni di contrasto al consumo di droghe, a Magliano di Tenna, i carabinieri del Radiomobile di Montegiorgio hanno segnalato alla prefettura di Fermo un 26enne maceratese come consumatore di droga. Il giovane, controllato in orario notturno mentre era alla guida della sua vettura, ha consegnato spontaneamente una sigaretta artigianale contenente hashish. Unitamente alla sostanza sequestrata è stata ritirata anche la patente di guida.

Sempre i carabinieri, stavolta a Torre San Patrizio, unitamente a quelli della stazione di Montegiorgio, hanno segnalato un 37enne marocchino trovato in possesso di cocaina mentre si trovava alla guida del suo veicolo. Anche in questa occasione la patente di guida è stata ritirata. A Porto San Giorgio invece, i militari dell’Arma hanno segnalato alla prefettura di Fermo un 42enne italiano, trovato in possesso di una dose di cocaina, un 41enne italiano, trovato in possesso di eroina, un 37enne argentino, trovato in possesso di un quantitativo di cocaina per uso personale e una donna di 42 anni fermana, trovata in possesso di circa un grammo di cocaina.

L’Arma dei carabinieri sottolinea l’importanza di un approccio integrato che coinvolga anche attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità locali, al fine di rafforzare la consapevolezza sui rischi legati all’uso di droghe. Si invitano inoltre i cittadini a collaborare attivamente fornendo informazioni utili contribuendo così a tutelare il territorio.

Fabio Castori