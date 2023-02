Il Comune ha pubblicato il bando 2023 per l’assegnazione del contributo ‘bonus nascite a Petritoli’ istituito in via sperimentale lo scorso anno e dimostratosi un’iniziativa molto gradita dalla comunità. Il bonus prevede l’erogazione (senza distinzione di reddito) di 500 euro alla nascita del bambino, 250 euro al suo secondo anno di vita e ulteriori 250 euro al terzo, per un totale di mille euro. Nel 2022 sono stati nove i neonati, i cui genitori hanno avuto diritto al bonus da spendere nelle attività commerciali del territorio comunale. L’istituzione del bonus da parte dell’Amministrazione comunale con soldi da casse proprie, non ha la velleità di incentivare le nascite a Petritoli, ma vuole essere un aiuto concreto alle coppie contribuendo al ‘fare comunità’. "L’iniziativa 2022 – commenta Paolo Belleggia consigliere con delega alle politiche giovanili – ha riscosso consensi sia dalle giovani coppie sia dai titolari di attività commerciali a cui si sono rivolti i genitori per l’acquisto di specifici prodotti per bambini". Accanto alla riconferma del bonus nascite, il Comune pensa già alla programmazione delle attività estive. "Stiamo lavorando al piano della stagione estiva – conclude Belleggia – con iniziative per bambini, giovani e famiglie mirando al coinvolgimento della comunità petritolese". Paola Pieragostini