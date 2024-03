Lotta al cambiamento climatico: sopralluogo per il fotovoltaico

Fermo, 6 marzo 2024 – Le colline dell’entroterra Fermano sempre più al centro dell’attenzione da parte delle grandi aziende energetiche per l’installazione di importanti impianti fotovoltaici. L’ultima indiscrezione arriva da Montappone, e più precisamente da via Sole, dove recentemente alcuni tecnici di una società con sede a Roma, avrebbe effettuato un sopralluogo su alcuni terreni per valutare un possibile progetto.

La notizia ha messo in allerta alcuni residenti che, già in passato avevano espresso chiaramente la loro contrarietà a impianti fotovoltaici in zona.

"Al momento non sono arrivate richieste o valutazione di alcun tipo in Comune per impianti fotovoltaici – spiega il sindaco Mauro Ferranti –. Circa 7 anni fa un’azienda nazionale ci aveva contattato per valutare un terreno in via Sole di proprietà comunale dove costruire un impianto fotovoltaico di medie - grandi dimensioni. Come Amministrazione decidemmo di convocare una riunione pubblica rivolta ai cittadini e in particolare ai residenti di via Sole che all’unanimità espressero parere contrario, quindi rifiutammo l’offerta".

Sembra però che la questione non sia conclusa, infatti, alcuni giorni fa alcuni tecnici avrebbero contattato i proprietari di alcuni lotti, che fra le altre cose non sono residenti in zona, per valutare la realizzazione di un impianto fotovoltaico, anche se di fatto al momento non ci sono dettagli tecnici su dimensioni e potenza dello stesso. Resta comunque alta la preoccupazione dei residenti, specie per l’impatto ambientale che potrebbe avere.

Negli ultimi anni c’è stato un susseguirsi di progetti che hanno interessato la media Valtenna. Fra Servigliano e Belmonte Piceno era stato presentato un progetto di circa 40 ettari di superficie che avrebbe interessato una intera collina, che, a causa della lettera congiunta di vari sindaci del territorio è stato bloccato.

Altri due invece sono ancora in fase di valutazione: fra Piane di Falerone e Piane di Montegiorgio per una superficie di circa 10 ettari, che prevede fra le altre cose anche la bonifica dell’ex cava; a questo si aggiunge quello in località Ponte Maglio, frazione di Santa Vittoria in Matenano per una superficie di circa 7 ettari. Questi ultimi due stanno ancora seguendo la pratiche. Sembra insomma che le colline dell’entroterra proprio per la loro conformazione ed esposizione al sole siano oggetto di grande interesse da parte di grandi società energetiche nazionali ed internazionali che propongono energie rinnovabili per allontanarci da quelle fossili.