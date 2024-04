Lottizzazione Lacumbre, che intrecci

A distanza di due mesi dall’incendio che ha portato alla morte il 55enne Filippo Mattiozzi, residente nella modesta abitazione di via Ariosto, a Cascinare, l’intera area è stata transennata perché inagibile (come recita l’ordinanza del Comune emessa all’indomani della tragedia). Il fatto è che quell’episodio drammatico e triste avvenuto all’interno di un casolare fatiscente, abitato non è ben chiaro a quale titolo dal 55enne e dalla sua compagna (per la quale il Comune si sta adoperando per trovare una soluzione abitativa alternativa), ha portato allo scoperto una situazione surreale che si sta protraendo da parecchi anni e per la quale la responsabilità principale è proprio del Comune cui spetta trovare una soluzione, dopo anni di inadempienze. In sostanza, quell’area verde (che, per di più, si trova in una splendida posizione panoramica) doveva essere, da tempo, un giardino pubblico, funzionale alla frazione. E a realizzarlo, avrebbe dovuto pensarci il Comune, cosa che non ha mai fatto. L’area è interessata dalla lottizzazione Lacumbre, risalente al 1974 e, stando a quanto riferiscono i professionisti che si stanno occupando della pratica da tempo, non è mai stata presa in carico dal Comune che, secondo gli accordi, avrebbe dovuto realizzarci un’area verde pubblica. Con questa finalità, il Comune aveva incamerato parecchi anni addietro i soldi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria versati dai privati e fra le tante somme introitate, figurano appunto, circa 5milioni e 800mila delle vecchie lire che servivano ad acquisire quel lotto di verde incolto (in cui insiste il casolare ora evacuato perché inagibile) per destinarlo a giardino pubblico. Una situazione con molti aspetti poco chiari, a tratti al limite della regolarità, che si sta protraendo da tempo e che è tornata di attualità in seguito al tragico accaduto e questo nonostante, negli anni, più e più volte i privati abbiano bussato in Comune e si siano rivolti agli amministratori di turno, per sollecitare un intervento atteso e, soprattutto dovuto. Stando a quanto riferiscono i professionisti che, ancora oggi, stanno perorando la causa per conto dei privati, l’ente continua a fare orecchie di mercante quando invece sarebbe auspicabile, oggi più che mai, chiudere l’annosa vicenda, dare alla frazione un giardino degno di questo nome e, non ultimo, mettendo fine anche alle evidenti incongruenze che si sono verificate nel tempo in quella zona.

Marisa Colibazzi