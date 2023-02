Lotto, la dea bendata bacia Rapagnano

Restando in tema di vittorie seppur con cifre più contenute c’è da registarre che il Lotto ha premiato le Marche e più precisamente la nostra provincia.

Come riporta Agipronews inaftti, a Rapagnano è stata registrata la vincita più alta dell’ultimo concorso, un colpo da 30.542 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro, per un totale di oltre 163 milioni dall’inizio dell’anno. Mentre cinque quote del sistema vincente del Superenalotto sono state vendute nel bar pasticceria Dolce Forno di via Mainini a Montecassiano, in provincia di Macerata. A confermare la vincita è la moglie del titolare: "Due dei 5 vincitori sono nostri clienti abituali, questa mattina sono passati a ringraziarci e a festeggiare insieme con noi".