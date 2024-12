Lube, c’è aria pesante

Monza-Civitanova è stata l’ultima di Zaytsev in SuperLega. Ieri la Mint ha ufficializzato l’addio del giocatore, il cui contratto scadeva il 31 dicembre. Le partiti non hanno trovato un accordo e lo "zar" proseguirà la stagione in Turchia, al Galatasaray. Quella di Monza non sarà l’ultima gara per i giocatori della Lube, ma rischia di metterne qualcuno sul mercato. Anticipatamente. Sì perchè il ko 3-2 ha fatto infuriare il dg Cormio che ieri in una nota del club ha criticato i giocatori, ha definito "inammissibile" ripetere gli stessi errori e ha parlato di "bonus fiducia che si sta esaurendo". La speranza è che queste parole spronino la squadra un po’ come faceva in passato patron Giulianelli, ultima volta nei quarti playoff del 2023 quando la Lube era sotto 0-2 nella serie con Verona e poi l’ha vinta. Ma come reagirà un gruppo giovane? Di certo c’è che il ko è grave perchè Monza era ultima, veniva da 5 stop consecutivi e inoltre è assurdo come la Lube sia dottor Jekyll in casa (imbattuta) e mister Hyde fuori (solo una vittoria). Il team di Medei ha perso il 3° posto ed è stato raggiunto da Verona al quarto (ma Civitanova ha una gara in meno) e domani alle 18 giocherà il quarto di finale di Coppa Italia all’Eurosuole Forum contro l’Allianz Milano. I biancorossi mancano alla Final Four dal 2021 e dopo 3 eliminazioni di fila non possono sbagliare ancora. "Sono molto arrabbiato – esordisce Cormio- perché la Lube vuole chiudere tra le migliori quattro e vedo punti regalati a Verona, Taranto e Monza. Ci hanno penalizzato sempre gli stessi errori, non sappiamo gestire i finali di set. Non si possono commettere 3 errori diretti in battuta su quattro match ball, soprattutto se non si rispettano le richieste del tecnico fatte nei time out. La stagione è ancora lunga, ma in un gruppo che vuole progredire chi resta fermo sui soliti errori deve per forza essere messo in discussione. Ci sono giocatori bravi e intraprendenti che dopo il 21 si sciolgono in partita. Ci sono atleti che mi stanno deludendo e il bonus di fiducia si sta esaurendo. Siamo alla vigilia del match da dentro o fuori per tornare alla Final Four di Coppa Italia, ora più che mai ogni pallone diventa importante, non c’è tempo per fare delle prove, servono i fatti. Chi vuole rimanere alla Lube deve cambiare marcia"

Andrea Scoppa