"Lube-Yuasa Battery, la prima di 22 battaglie"

Sta per iniziare la seconda stagione della Yuasa Battery Grottazzolina in Superlega e il via libera ufficiale ci sarà lunedì alle 20,30 all’Eurosuole di Civitanova Marche contro la Lube: subito il derby delle Marche (con sei finalisti mondiali in campo) ad illuminare la sfida che pone il nostro volley regionali in prima linea nel campionato dei campioni del Mondo. L’attesa e le prospettive nelle parole di coach Massimiliano Ortenzi che riparte da quanto fatto anche lo scorso anno. "Confermarsi dopo quello che abbiamo fatto lo scorso anno sarebbe già qualcosa di straordinario – confida Ortenzi –. Abbiamo un gruppo nuovo, che deve conoscersi, trovare la propria identità e crescere giorno dopo giorno. In questi mesi abbiamo parlato tanto di pazienza: serve accettare anche i momenti difficili, quelli in cui le cose non funzionano come vorremmo. Ma non dobbiamo pensare di dover fare qualcosa di ‘più’. Dobbiamo solo fare bene le nostre cose, sempre, anche quando è più complicato. Questa è la chiave. "Rispetto a un anno fa, oggi conosciamo meglio le difficoltà della Superlega. Ecco perché l’entusiasmo e la voglia di fare devono essere le nostre parole d’ordine. Il nostro vocabolario non deve contemplare il ‘fare di più’, ma il fare bene, sempre. E con il cuore". Una sfida tutta da vivere ma non inedita in questa stagione: è il quarto incrocio tra le due squadre, dopo tre test estivi che però hanno poco valore rispetto alla sfida di domani. "Che derby sarà? Difficile dirlo. La Lube é una squadra fortissima e nei test ha anche nascosto qualche carta. Ma sappiamo cosa dobbiamo fare: mettere pressione, togliere certezze. E poi, giocarcela. Con grinta, con testa. È la prima di 22 battaglie, e non importa che arrivi di lunedì o contro chi: siamo pronti. Gli allenamenti servono, ma è in partita che capisci davvero a che punto sei. E noi non vediamo l’ora". L’attesa è tanta in tutto il territorio con il popolo della Yuasa pronto a spostarsi in massa nella vicina Civitanova per una sfida sentita ma sempre colorita e molto corretta, con ottimi rapporti tra le società. "Sono sicuro che ci seguiranno in tanti – conclude Ortenzi –. C’è curiosità, c’è attesa. E mi auguro che il vero spettacolo sia sabato 25 ottobre, alla prima casalinga contro Verona: il PalaSavelli pieno può essere il nostro fortino. In casa dobbiamo costruire le nostre certezze, e il pubblico sarà una risorsa fondamentale. Contiamo su di loro, sempre".

Roberto Cruciani