Luca Marchetti si è aggiudicato il campionato di spada

Un altro weekend pieno di impegni per i ragazzi dell’Accademia della Scherma Fermo ma soprattutto un altro weekend ricco di soddisfazioni. Dopo le ottime prestazioni degli under 14 che si sono distinti alle Finali Nazionali GPG che hanno caratterizzato la prima settimana del mese e dopo quelle di Cadetti e Giovani al Campionato Nazionale Gold di categoria, lo scorso fine settimana ha riservato ancora enormi soddisfazioni per i colori dell’Accademia della Scherma Fermo.

In primissimo piano il prestigioso successo di Luca Marchetti che si è aggiudicato il Campionato Italiano Gold di Spada Maschile alla Playhall Arena di Riccione. Lo spadista dell’Accademia della Scherma Fermo, dopo una vera e propria maratona che vedeva impegnati circa 200 atleti, si è laureato Campione Nazionale superando in finale il reggiano Paterlini per 15 stoccate a 12.

Una prestazione superlativa che ha portato ad un successo di rilevanza nazionale e che tutti hanno potuto seguire ed apprezzare grazie alla diretta streaming sul canale Tv della Federazione Italiana Scherma. Sempre a Riccione e sempre nella spada ottima anche la prova di Elisabetta Giovannetti in campo femminile.

Ma il successo di Marchetti non è stato l’unico grande risultato del weekend per i colori dell’Accademia della Scherma Fermo. Ad Eger, in Ungheria, dove era in programma la Coppa del Mondo Paralimpica, Michele Massa ha centrato due ottimi risultati col quinto posto nel fioretto ed il sesto nella spada, confermandosi ai vertici della scherma paralimpica mondiale.